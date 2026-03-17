Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Frontscheibe mutwillig beschädigt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bispinckplatz;

Tatzeit: zwischen 12.02.2026, 21.00 Uhr und 16.06.2026, 21.30 Uhr;

Die Frontscheibe eines Pkw beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Ahaus. Der blaue VW stand zwischen Donnerstagabend und Montagabend auf einem Anwohnerparkplatz an der Straße Bispinckplatz. Durch die Beschädigung entstand ein erheblicher Sachschaden an der Scheibe.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

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