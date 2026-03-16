POL-BOR: Reken - Kupfer von Firmengelände entwendet
Reken (ots)
Tatort: Reken, Rudolf-Diesel-Ring;
Tatzeit: zwischen 13.03.2026, 15.30 Uhr und 16.03.2026, 07.00 Uhr;
Kupfer von einem umzäunten Betriebsgelände entwendet haben bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu dem Gelände am Rudolf-Diesel-Ring. Sie entwendeten Kupfer im Wert von mehreren tausend Euro.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
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