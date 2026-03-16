Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Kupfer von Firmengelände entwendet

Reken (ots)

Tatort: Reken, Rudolf-Diesel-Ring;

Tatzeit: zwischen 13.03.2026, 15.30 Uhr und 16.03.2026, 07.00 Uhr;

Kupfer von einem umzäunten Betriebsgelände entwendet haben bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu dem Gelände am Rudolf-Diesel-Ring. Sie entwendeten Kupfer im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell