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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannte brechen in Kindergarten ein

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Overdinkelstraße;

Tatzeit: zwischen 13.03.2026, 16.30 Uhr und 16.03.2026, 06.45 Uhr;

In einen Kindergarten eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Gronau. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Innern des Gebäudes an der Overdinkelstraße. Im Innern durchsuchten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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