POL-BOR: Gronau - Unbekannte brechen in Kindergarten ein
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Overdinkelstraße;
Tatzeit: zwischen 13.03.2026, 16.30 Uhr und 16.03.2026, 06.45 Uhr;
In einen Kindergarten eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Gronau. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Innern des Gebäudes an der Overdinkelstraße. Im Innern durchsuchten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)
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