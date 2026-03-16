Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher flüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Zollstraße;

Unfallzeit: 16.03.2026, zwischen 07.45 Uhr und 09.20 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Zollstraße in Gronau. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Fahrzeughalterin ihren Pkw am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr auf einem geschotterten Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 09:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellten sie einen frischen Unfallschaden am linken Heck im Bereich der Stoßstange ihres Pkw fest. Hinweise auf den Verursacher lagen zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Nach derzeitiger Einschätzung der Polizei wurde der abgestellte Pkw vermutlich beim Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

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