Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Bürogebäude

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Düppelstraße;

Tatzeit: zwischen 13.07.2026, 17.00 Uhr und 16.03.2026, 08.00 Uhr;

In die Räumlichkeiten eines Bürogebäudes eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am letzten Wochenende an der Düppelstraße in Gronau. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen auf bislang unbekannte Weise Zugang zu dem frei zugänglichen Gebäude. Dort brachen die Unbekannten mehrere Bürotüren auf und durchsuchten mehrere Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob Gegenstände entwendet wurden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02561) 9260. (pl)

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