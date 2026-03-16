Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Hund gestohlen

Legden (ots)

Tatort: Legden, Amtshausstraße;

Tatzeit: 15.03.2026, 16.50 Uhr;

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagnachmittag in Legden einen Hund gestohlen. Die weiße Maltesermischlingshündin, die auf den Namen "Lily" reagiert, befand sich gegen 16.50 Uhr allein im umfriedeten Garten der Geschädigten an der Amtshausstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine männliche, schwarz gekleidete Person mit einem schwarzen Mercedes an den Garten heran. Der Täter nahm den Hund an sich, setzte ihn in das Auto und entfernte sich anschließend in Richtung Holtwicker Straße. Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Hundes erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

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