Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Einfamilienhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Bleeke;

Tatzeit: zwischen 13.03.2026, 18.00 Uhr und 15.03.2026, 16.00 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Bleeke in Gronau-Epe. Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, ob die Einbrecher Beute gemacht haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

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