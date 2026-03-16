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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Reeser Straße;

Tatzeit: zwischen 13.03.2026, 16.00 Uhr und 15.03.2026, 13.00 Uhr;

In einen Mercedes Van eingebrochen und Werkzeuge entwendet haben bislang unbekannte Täter in Isselburg. Das Fahrzeug parkte zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag an der Reeser Straße. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Auto und entwendeten aus dem Innern mehrere Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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