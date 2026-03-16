POL-BOR: Isselburg - Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Legden (ots) - Tatort: Legden, Amtshausstraße; Tatzeit: 15.03.2026, 16.50 Uhr; Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagnachmittag in Legden einen Hund gestohlen. Die weiße Maltesermischlingshündin, die auf den Namen "Lily" reagiert, befand sich gegen 16.50 Uhr allein im umfriedeten Garten der Geschädigten an der Amtshausstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine männliche, schwarz gekleidete Person mit einem schwarzen Mercedes an den Garten heran. Der Täter ...

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