POL-BOR: Isselburg - Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet
Isselburg (ots)
Tatort: Isselburg, Reeser Straße;
Tatzeit: zwischen 13.03.2026, 16.00 Uhr und 15.03.2026, 13.00 Uhr;
In einen Mercedes Van eingebrochen und Werkzeuge entwendet haben bislang unbekannte Täter in Isselburg. Das Fahrzeug parkte zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag an der Reeser Straße. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Auto und entwendeten aus dem Innern mehrere Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
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