POL-HAM: Tag der offenen Tür am 5. Juli 2025 im Polizeipräsidium Hamm - Einladung für Medienvertreterinnen und -vertreter

Hamm-Mitte (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Sonntag, dem 29. Juni, einen polizeibekannten Autoaufbrecher am Langewanneweg fest. Zuvor hatte sich der Mann aus Hamm an geparkten Fahrzeugen in einem Parkhaus der Johanniter-Kliniken zu schaffen gemacht. Der 37-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, schlug in den frühen Morgenstunden die Seitenscheiben von zwei geparkten ...

mehr