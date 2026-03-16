Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - In Wohnhaus eingebrochen

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Springerlei;

Tatzeit: zwischen 13.03.2026, 10.00 Uhr und 15.03.2026, 15.00 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Isselburg. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag gewaltsam Zutritt zu dem Haus an der Straße Springerlei. Im Innern durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

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