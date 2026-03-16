Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Diebstahl aus Firmenfahrzeugen

Heek (ots)

Tatort: Heek, Roggenkamp und Brinkstraße;

Tatzeit: zwischen 15.03.2026, 20.00 Uhr und 16.03.2026, 06.00 Uhr;

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen kam es am Roggenkamp in Heek zu zwei Diebstählen aus abgestellten Firmenfahrzeugen und auf der Brinkstraße zu einem weiteren. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Transportern. In einem Fall schlugen die Täter eine Seitenscheibe eines Ford Transit ein und öffneten anschließend die Fahrzeugtür. Aus dem Innenraum wurden mehrere Elektrogeräte entwendet. Bei einem weiteren Firmenfahrzeug - einem Iveco-Bulli mit Doppelkabine und Pritsche - manipulierten die Täter ein Schiebefenster. Anschließend entwendeten die Täter diverse Werkzeuge aus dem Fahrzeuginnenraum. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Roggenkamp oder der Brinkstraße in Heek beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

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