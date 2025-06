POL-MK: Zeugensuche nach Pfefferladung

Kierspe (ots) - In der Nacht auf Samstag wurden gleich zwei Fahrzeuge geplündert. An der Wilbringhausener Straße schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines VWs ein und gelangen so an gleich mehrere Werkzeuge, ebenso an der Pulverstraße. Hier wurde ein Ford Transit das Objekt der Begierde, auch hier fehlt nun Werkzeug. Die Polizei Meinerzhagen ermittelt zu den Fällen und bittet Zeugen um Hinweise. In der Nacht auf Sonntag wurde ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn an ...

