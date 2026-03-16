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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf der Oberstraße - Radfahrer leicht verletzt

Düren (ots)

Am Sonntag (15.03.2026) gegen 11:00 Uhr kam es auf der Oberstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Ein 67-jähriger Mann aus Düren war mit seinem Fahrrad von der Stürtzstraße in Fahrtrichtung Zülpicher Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 45-jähriger Mann aus Merzenich mit seinem Pkw aus einer Einfahrt auf die Oberstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen tastete sich der Pkw-Fahrer mit Schrittgeschwindigkeit aus der Einfahrt heraus und hielt kurz danach an.

Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß gegen die Seite des Fahrzeugs.

Der 67-Jährige wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Im Rahmen der Unfallaufnahme räumte der Radfahrer ein, zuvor Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,32 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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