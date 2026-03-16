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Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierter Autofahrer versucht Fahrerwechsel - Führerschein sichergestellt

Düren (ots)

In der Nacht zu Montag (16.03.2026) kontrollierten Polizeibeamte gegen 01:20 Uhr auf der Straße Rurbenden einen Pkw-Fahrer, der unter Alkoholeinfluss stand.

Während einer Streifenfahrt beobachteten die Beamten, wie ein Pkw von einem Parkstreifen anfuhr. Der 29-jährige Fahrer aus Eschweiler fuhr dabei zügig los und überfuhr eine Bordsteinkante einer Beeteinfassung. Nach etwa 100 Metern hielt das Fahrzeug in einer Grundstückszufahrt an. Dort wechselte der Fahrer den Sitzplatz mit seinem Beifahrer. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bei dem 29-Jährigen ergab einen Wert von 1,44 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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