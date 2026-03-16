Polizei Düren

POL-DN: Eingestecktes Ladekabel fängt Feuer

Jülich (ots)

Am Samstagvormittag (14.03.2026) kam es in einem Einfamilienhaus in der Herrmann-Barnikol-Straße zu einem Brand. Verletzt wurde niemand.

Gegen 11:50 Uhr wurden drei Bewohner des Hauses durch das Geräusch eines Feuermelders auf den Brand aufmerksam. Eine Zeugin folgte dem Geräusch, welches aus einem Zimmer des Obergeschosses ertönte. Sie bemerkte daraufhin, dass ein Ladekabel, welches in einem Mehrfachstecker eingesteckt war, offensichtlich Feuer gefangen hatte. Nach Entdeckung des Brandes verließen alle drei Bewohner das Haus und alarmierten sofort die Feuerwehr. Diese erschien vor Ort und führte die Löscharbeiten durch. Alle drei Bewohner kamen unverletzt davon.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen war ein technischer Defekt ursächlich für den Brand. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt.

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