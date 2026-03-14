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Polizei Düren

POL-DN: Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hürtgenwald (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (14.03.2026, gegen 00:50) Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus Vettweiß mit seinem PKW die Landesstraße (L) 160 aus Richtung Raffelsbrand kommend in Fahrtrichtung Simmerath. Mit ihm befanden sich drei weitere Insassen im Fahrzeug. Im Verlaufe einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer bei der Bedienung des Radios nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Ein Leitpfosten und der Bordstein, am Ende der Leitplanke, wurden durch den Aufprall ebenfalls beschädigt. Eine Fahrzeuginsassin zog sich durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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