Polizei Düren

POL-DN: Drei Leichtverletzte, ein Pkw-Brand und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Merzenich (ots)

Am Donnerstagabend (12.03.2026) kam es im Kreuzungsbereich B264/L264 zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Dabei wurden alle drei Fahrzeugführer leicht verletzt.

Gegen 20:15 Uhr befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschweiler die B264 aus Fahrtrichtung Golzheim kommend und beabsichtigte, die Kreuzung B264/L264 geradeaus in Richtung Düren zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 30-Jähriger Mann aus Eschweiler mit seinem Pkw die L264 aus Merzenich kommend in Richtung Girbelsrath und wollte ebenfalls die Kreuzung passieren. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Merzenich wartete währenddessen an einer roten Ampel auf der B264 aus Düren kommend in Richtung Golzheim.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen überquerte der 63-Jährige den Kreuzungsbereich bei einer Rotlicht zeigenden Ampel. Zeitgleich passierte der 30-Jähre die Kreuzung bei einer Grünlicht zeigenden Ampel. Die beiden Fahrzeuge kollidierten mittig im Kreuzungsbereich. Der Pkw des 63-Jährigen wurde dann wiederum gegen das Fahrzeug der wartenden 46-Jährigen geschleudert um kam daraufhin zum Stillstand. Der Pkw des 30-Jährigen fing nach dem Unfall Feuer, welches von der Polizei gelöscht wurde.

Alle drei Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Sie wurden jeweils mit einem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Aufgrund auslaufender Betriebsmittel am Unfallort wurden die Feuerwehr sowie das Umweltamt in Kenntnis gesetzt. Es entstanden Fahrzeug- und Umweltschäden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

