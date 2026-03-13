PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Wieder Friedhofsdiebstähle im Nordkreis

Niederzier (ots)

Auch der Friedhof in der Hochheimstraße wurde nun offenbar zum Ziel von Dieben. Am Donnerstagmittag (12.03.2026) informierte ein Steinmetz bei Arbeiten auf dem Friedhof die Polizei. Er hatte zuvor mehrere Grabstätten festgestellt, von denen offensichtlich Grabschmuck entwendet worden war.

Gegen 12:00 Uhr erreichte die Polizei Düren die Meldung des Zeugen. Bei der Inaugenscheinnahme des Friedhofes durch die Beamten konnten bislang sechs Grabstätten ausfindig gemacht werden, von denen unbekannte Täter offensichtlich Bronzefiguren u.ä. demontiert und entwendet hatten. In Zwei Fällen blieb es offensichtlich beim Versuch.

Aufgrund der Gesamtumstände liegen bislang keine konkreten Angaben zu Tatzeiten oder Tatverdächtigen vor. Auch zum Wert des Diebesgutes können derzeit keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Teilweise konnten Verantwortliche der betroffenen Grabstätten ermittelt und kontaktiert werden.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Polizei Düren
Original-Content von: Polizei Düren

