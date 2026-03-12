PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Weitere Diebstähle auf Linnicher Friedhof - die Polizei sucht Zeugen

Linnich (ots)

Am Dienstag (10.03.2026) waren bislang unbekannte Täter auf einem Friedhof in der Linderner Straße aktiv.

Im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr gingen die Täter insgesamt weitere 17 Grabstätten an. Erbeuten konnten sie eine noch unbekannte Menge an Grabschmuck. Die entstandene Schadenshöhe war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Linderner Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

