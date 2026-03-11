Polizei Düren

POL-DN: Leicht verletzt bei Auffahrunfall

Jülich (ots)

Bei einem Auffahrunfall am gestrigen Nachmittag (10.03.2026) auf der Wilhelm-Johnen-Straße mit drei beteiligten Fahrzeugen wurde ein Pkw-Fahrer leicht verletzt.

Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Herzogenrath die Wilhelm-Johnen-Straße in Richtung Waldstraße. Verkehrsbedingt musste er am Bahnübergang der Rurtalbahn warten. Dies bemerkte ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Aachen zu spät und fuhr von hinten auf das stehende Fahrzeug des 40-Jährigen auf. Durch die Kollision wurde dessen Fahrzeug auf den vor ihm befindlichen Pkw eines 63-jährigen Mannes aus Eschweiler aufgeschoben. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 40-jährige Fahrzeugführer aus Aachen leicht. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

