PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Leicht verletzt bei Auffahrunfall

Jülich (ots)

Bei einem Auffahrunfall am gestrigen Nachmittag (10.03.2026) auf der Wilhelm-Johnen-Straße mit drei beteiligten Fahrzeugen wurde ein Pkw-Fahrer leicht verletzt.

Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Herzogenrath die Wilhelm-Johnen-Straße in Richtung Waldstraße. Verkehrsbedingt musste er am Bahnübergang der Rurtalbahn warten. Dies bemerkte ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Aachen zu spät und fuhr von hinten auf das stehende Fahrzeug des 40-Jährigen auf. Durch die Kollision wurde dessen Fahrzeug auf den vor ihm befindlichen Pkw eines 63-jährigen Mannes aus Eschweiler aufgeschoben. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 40-jährige Fahrzeugführer aus Aachen leicht. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 10:24

    POL-DN: Diebe erneut auf Friedhöfen unterwegs

    Linnich (ots) - Zwischen Freitag (06.03.2026, 13:00 Uhr) und Dienstag (10.03.2026, 17:00 Uhr) waren bislang unbekannte Täter auf einem Friedhof in der Linderner Straße aktiv. Im genannten Zeitraum gingen die Unbekannten insgesamt drei Gräber an. Erbeuten konnten sie eine Bronzestatue, eine Madonna-Statue sowie ein Kreuz aus Steingut, welches gewaltsam aus dessen Halterung gerissen wurde. Ob weitere Gegenstände ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 09:36

    POL-DN: Tatverdächtige nach Süßwaren-Diebstahl von über 200 Euro gestellt

    Düren (ots) - Am Montagnachmittag (09.03.2026) kam es in einem Lebensmittelgeschäft auf der Kölner Landstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts wurde dabei leicht verletzt. Die Tatverdächtige konnte gestellt werden. Gegen 15:55 Uhr bezahlte eine 23-jährige Frau aus Oberhausen in dem Supermarkt zwei Croissants an der Kasse. Einer ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 09:35

    POL-DN: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Niederzier (ots) - Am Montagmorgen (09.03.2026) kam es im Einmündungsbereich Köttenicher Straße / Zum Heistert zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Das Kind wurde leicht verletzt. Gegen 07:20 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau aus Niederzier mit ihrem Pkw die Köttenicher Straße in Fahrtrichtung Hochheimstraße. Im Einmündungsbereich Köttenicher Straße / Zum Heistert wartete ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren