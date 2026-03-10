Polizei Düren

POL-DN: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Niederzier (ots)

Am Montagmorgen (09.03.2026) kam es im Einmündungsbereich Köttenicher Straße / Zum Heistert zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Das Kind wurde leicht verletzt.

Gegen 07:20 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau aus Niederzier mit ihrem Pkw die Köttenicher Straße in Fahrtrichtung Hochheimstraße. Im Einmündungsbereich Köttenicher Straße / Zum Heistert wartete ein entgegenkommender, unbeteiligter Pkw verkehrsbedingt auf Höhe des Pkw der 45-Jährigen. Hierdurch entstand nach ihren Angaben eine unübersichtliche Verkehrssituation.

Plötzlich lief ein 8-jähriger Junge aus Niederzier hinter dem wartenden Pkw auf die Fahrbahn der Köttenicher Straße in Richtung Buchenweg. Die Frau aus Niederzier konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte leicht mit dem Jungen. Der 8-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die 45-Jährige bliebt unverletzt. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

