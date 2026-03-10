Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Vettweiß (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Wohnräumen und entwendeten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit ihrer Tatbeute.

Durch ein Fenster gelangten die Täter in das Wohnhaus in der Veitzheimer Straße. Sie hatten die Abwesenheit des Wohnungsinhabers in der Zeit von Montag, 08.03.2026, 21:00 Uhr bis Dienstag, 09.03.2026, 12:00 Uhr genutzt, um ihre Tat zu begehen. Bei seiner Rückkehr bemerkte der Wohnungsinhaber das beschädigte Fenster und stellte fest, dass Bargeld entwendet wurde. Hinweise auf Tatverdächtige liegen aktuell nicht vor. Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell