POL-DN: Betrunkener Autofahrer am Wildpark gestoppt - Widerstand gegen Polizeibeamte

Nideggen (ots)

Am Freitagnachmittag (06.03.2026) wurden Beamte der Polizeiwache Kreuzau gegen 15:18 Uhr zum Bereich des Wildparks in Nideggen-Schmidt gerufen. Zeugen hatten gemeldet, dass ein offenbar stark alkoholisierter Mann beabsichtige, mit einem Pkw am Straßenverkehr teilzunehmen.

Nach Angaben mehrerer unabhängiger Zeugen war der 58-jährige Mann aus Heimbach mit seinem Fahrzeug am Wildpark angekommen und hatte dabei bereits einen Bordstein touchiert. Anschließend hielt er sich im Gastronomiebereich auf, wo er nach Angaben von Zeugen mehrere alkoholische Getränke konsumierte. Währenddessen wirkte er zunehmend desorientiert.

Als der Mann anschließend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte und ankündigte, wegfahren zu wollen, versuchten Zeugen dies zu verhindern, indem sie sein Fahrzeug blockierten. Der Mann versuchte dennoch, den Bereich mit seinem Pkw zu verlassen, scheiterte jedoch. Bei Eintreffen der Polizei nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Während der polizeilichen Maßnahmen setzte sich der Mann erneut in sein Fahrzeug und versuchte, dieses in Bewegung zu setzen. Trotz mehrfacher Aufforderung kam er den Anweisungen der Beamten nicht nach und musste schließlich aus dem Fahrzeug gezogen werden. Dabei leistete er Widerstand.

Der 58-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er zuvor ab. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge vorläufig untersagt. Das zuständige Straßenverkehrsamt wurde informiert.

Gegen den Mann wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

