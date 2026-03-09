PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Betrunkener Autofahrer am Wildpark gestoppt - Widerstand gegen Polizeibeamte

Nideggen (ots)

Am Freitagnachmittag (06.03.2026) wurden Beamte der Polizeiwache Kreuzau gegen 15:18 Uhr zum Bereich des Wildparks in Nideggen-Schmidt gerufen. Zeugen hatten gemeldet, dass ein offenbar stark alkoholisierter Mann beabsichtige, mit einem Pkw am Straßenverkehr teilzunehmen.

Nach Angaben mehrerer unabhängiger Zeugen war der 58-jährige Mann aus Heimbach mit seinem Fahrzeug am Wildpark angekommen und hatte dabei bereits einen Bordstein touchiert. Anschließend hielt er sich im Gastronomiebereich auf, wo er nach Angaben von Zeugen mehrere alkoholische Getränke konsumierte. Währenddessen wirkte er zunehmend desorientiert.

Als der Mann anschließend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte und ankündigte, wegfahren zu wollen, versuchten Zeugen dies zu verhindern, indem sie sein Fahrzeug blockierten. Der Mann versuchte dennoch, den Bereich mit seinem Pkw zu verlassen, scheiterte jedoch. Bei Eintreffen der Polizei nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Während der polizeilichen Maßnahmen setzte sich der Mann erneut in sein Fahrzeug und versuchte, dieses in Bewegung zu setzen. Trotz mehrfacher Aufforderung kam er den Anweisungen der Beamten nicht nach und musste schließlich aus dem Fahrzeug gezogen werden. Dabei leistete er Widerstand.

Der 58-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er zuvor ab. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge vorläufig untersagt. Das zuständige Straßenverkehrsamt wurde informiert.

Gegen den Mann wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 12:30

    POL-DN: Auf wartenden Pkw aufgefahren - Kradfahrer schwer verletzt

    Langerwehe (ots) - Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades verletzte sich am Sonntagnachmittag (08.03.2026) schwer, als er auf der L12 auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw auffuhr und stürzte. Der junge Zweiradfahrer aus Inden war gegen 16:15 Uhr auf der L12 aus Richtung Schevenhütte kommend in Fahrtrichtung Langerwehe unterwegs. In Höhe der Einmündung ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:30

    POL-DN: Fußgänger bei Zusammenstoß mit Radfahrer schwer verletzt

    Düren (ots) - Am gestrigen Nachmittag (08.03.2026) wurde ein Fußgänger auf der Martinusstraße schwer verletzt, als ihn ein Radfahrer beim Vorbeifahren erfasste und zu Fall brachte. Der Unfallverursacher, ein 16-jähriger Mountainbiker aus Langerwehe, war gegen 14:15 Uhr auf einem Feldweg aus Richtung Steinmaar kommend in Richtung Martinusstraße unterwegs. Den in ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:30

    POL-DN: Unfallbeteiligte gesucht

    Düren (ots) - Auf Höhe der St. Angela Schule in der Bismarckstraße kam es am vergangenen Freitag (06.03.2026) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer stürzte. Die Polizei sucht nach einer etwa 13 Jahre alten Fußgängerin. Der 47-jährige Pedelec-Fahrer aus Merzenich fuhr gegen 13:05 Uhr aus Richtung Schützenstraße kommend auf der Bismarckstraße. Auf Höhe der Schule sei unvermittelt ein Mädchen vom Schulgelände auf die Straße gelaufen und habe ihn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren