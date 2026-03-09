PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Auf wartenden Pkw aufgefahren - Kradfahrer schwer verletzt

Langerwehe (ots)

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades verletzte sich am Sonntagnachmittag (08.03.2026) schwer, als er auf der L12 auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw auffuhr und stürzte.

Der junge Zweiradfahrer aus Inden war gegen 16:15 Uhr auf der L12 aus Richtung Schevenhütte kommend in Fahrtrichtung Langerwehe unterwegs. In Höhe der Einmündung zum Gut Schönthal hatte er offensichtlich nicht bemerkt, dass eine vorausfahrende 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Düren ihr Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Der Zweiradfahrer fuhr ungebremst auf den Pkw auf, überschlug sich und landete im angrenzenden Straßengraben. Die Unfallbeteiligte und Zeugen kümmerten sich umgehend um den verletzten Motorradfahrer und informierten Polizei und Rettungsdienst. Dieser brachte den jungen Mann zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Die L12 musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

