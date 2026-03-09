PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Fußgänger bei Zusammenstoß mit Radfahrer schwer verletzt

Düren (ots)

Am gestrigen Nachmittag (08.03.2026) wurde ein Fußgänger auf der Martinusstraße schwer verletzt, als ihn ein Radfahrer beim Vorbeifahren erfasste und zu Fall brachte.

Der Unfallverursacher, ein 16-jähriger Mountainbiker aus Langerwehe, war gegen 14:15 Uhr auf einem Feldweg aus Richtung Steinmaar kommend in Richtung Martinusstraße unterwegs. Den in gleiche Richtung gehenden Fußgänger hatte er nach eigenen Angaben zwar wahrgenommen, seine eigene Geschwindigkeit jedoch falsch eingeschätzt. Der junge Zweiradfahrer versuchte noch vergeblich, eine Kollision mit dem Fußgänger zu vermeiden. Er traf den 69-Jährigen aus Düren mit seinem Fahrrad, so dass dieser zu Fall kam und sich hierbei verletzte. Der umgehend informierte Rettungsdienst verbrachte den Mann zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Radfahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

