POL-DN: Im Begegnungsverkehr kollidiert

Hürtgenwald (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw in der Kreuzstraße verletzten sich am gestrigen Nachmittag (09.03.2026) beide Fahrzeugführer leicht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Gegen 16:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Pkw-Führerin aus Kreuzau mit ihrem Fahrzeug die Kreuzstraße aus Richtung Vossenack kommend in Fahrtrichtung Großhau. In der Ortslage Kleinhau kam ihr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren mit seinem Fahrzeug entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser vollständig auf den Fahrstreifen für die Gegenfahrtrichtung und kollidierte dort frontal mit dem Pkw der 21-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich bei der Kollision leicht und mussten durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. Zeugen war bereits vor dem Unfall die unsichere Fahrweise des Unfallverursachers aufgefallen. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich bei der Unfallaufnahme nicht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache durch das Verkehrskommissariat dauern an.

