PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Im Begegnungsverkehr kollidiert

Hürtgenwald (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw in der Kreuzstraße verletzten sich am gestrigen Nachmittag (09.03.2026) beide Fahrzeugführer leicht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Gegen 16:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Pkw-Führerin aus Kreuzau mit ihrem Fahrzeug die Kreuzstraße aus Richtung Vossenack kommend in Fahrtrichtung Großhau. In der Ortslage Kleinhau kam ihr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren mit seinem Fahrzeug entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser vollständig auf den Fahrstreifen für die Gegenfahrtrichtung und kollidierte dort frontal mit dem Pkw der 21-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich bei der Kollision leicht und mussten durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. Zeugen war bereits vor dem Unfall die unsichere Fahrweise des Unfallverursachers aufgefallen. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich bei der Unfallaufnahme nicht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache durch das Verkehrskommissariat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 09:35

    POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

    Vettweiß (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Wohnräumen und entwendeten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit ihrer Tatbeute. Durch ein Fenster gelangten die Täter in das Wohnhaus in der Veitzheimer Straße. Sie hatten die Abwesenheit des Wohnungsinhabers in der Zeit von Montag, ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:30

    POL-DN: Betrunkener Autofahrer am Wildpark gestoppt - Widerstand gegen Polizeibeamte

    Nideggen (ots) - Am Freitagnachmittag (06.03.2026) wurden Beamte der Polizeiwache Kreuzau gegen 15:18 Uhr zum Bereich des Wildparks in Nideggen-Schmidt gerufen. Zeugen hatten gemeldet, dass ein offenbar stark alkoholisierter Mann beabsichtige, mit einem Pkw am Straßenverkehr teilzunehmen. Nach Angaben mehrerer unabhängiger Zeugen war der 58-jährige Mann aus Heimbach ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:30

    POL-DN: Auf wartenden Pkw aufgefahren - Kradfahrer schwer verletzt

    Langerwehe (ots) - Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades verletzte sich am Sonntagnachmittag (08.03.2026) schwer, als er auf der L12 auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw auffuhr und stürzte. Der junge Zweiradfahrer aus Inden war gegen 16:15 Uhr auf der L12 aus Richtung Schevenhütte kommend in Fahrtrichtung Langerwehe unterwegs. In Höhe der Einmündung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren