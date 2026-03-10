PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Jülich (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, verletzte sich dieser leicht. Der Pkw-Fahrer hatte den bevorrechtigten Radfahrer nach eigenen Angaben übersehen.

Am Montag (09.03.2026) gegen 11:40 Uhr war der 22-jähriger Radfahrer aus Jülich auf dem Radweg der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Dürener Straße unterwegs und wollte die Einmündung zur Dr.-Weyer-Straße geradeaus überqueren. Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus Jülich wollte seinerseits von der Dr.-Weyer-Straße aus nach rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah er nach eigenen Angaben den bevorrechtigten Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer verletzte sich leicht, benötigte aber keine ärztliche Behandlung vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

