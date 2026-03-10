Polizei Düren

POL-DN: Tatverdächtige nach Süßwaren-Diebstahl von über 200 Euro gestellt

Düren (ots)

Am Montagnachmittag (09.03.2026) kam es in einem Lebensmittelgeschäft auf der Kölner Landstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts wurde dabei leicht verletzt. Die Tatverdächtige konnte gestellt werden.

Gegen 15:55 Uhr bezahlte eine 23-jährige Frau aus Oberhausen in dem Supermarkt zwei Croissants an der Kasse. Einer aufmerksamen Mitarbeiterin des Geschäfts fiel jedoch auf, dass sie eine gut gefüllte Umhängetasche bei sich trug. Da sie darin Diebesgut vermutete, konfrontierte sie die Tatverdächtige mit dem Vorwurf. Trotz Ansprache verließ die 23-Jährige mit der Tasche das Lebensmittelgeschäft.

Die Mitarbeiterin folgte ihr nach draußen. Beim Versuch die vermeintliche Ladendiebin zu stoppen, kam es zu einer Rangelei der beiden Frauen, bei der die Mitarbeiterin leicht verletzt wurde. Zusammen mit einem weiteren Zeugen, der dann hinzukam, konnte die Tatverdächtige festgehalten und in das Büro des Geschäfts verbracht werden.

Dort erschien wenig später die Polizei und nahm den Sachverhalt auf. Vor Ort stellte sich heraus, dass die 23-Jährige insgesamt 46 Schokoladenprodukte unterschiedlicher Hersteller sowie zwei Gläser Honig entwendet hatte. Der Gesamtwert des Diebesguts betrug ca. 202 Euro.

Eine medizinische Versorgung der couragierten Mitarbeiterin des Geschäftes war nicht erforderlich. Aufgrund des Versuches, unter Anwendung körperlicher Gewalt das Diebesgut zu behalten, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls gegen die 23-jährige Frau ein.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell