Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Meppen (ots)

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, kam es gegen 15:10 Uhr auf der Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Eine 50-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Lingener Straße in Richtung "Auf der Herrschwiese". Als sie sich auf der Überquerung der Straße in Höhe der Auffahrt zur B70 befand, näherte sich von links ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer. Dieser beabsichtigte, nach rechts auf die Auffahrt zur B70 abzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der Fahrer ohne anzuhalten bzw. ausreichend abzubremsen ab und übersah dabei die bevorrechtigte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 50-Jährige leicht verletzt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert wurde.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt in Richtung B70 fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell