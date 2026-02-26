PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Meppen (ots)

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, kam es gegen 15:10 Uhr auf der Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Eine 50-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Lingener Straße in Richtung "Auf der Herrschwiese". Als sie sich auf der Überquerung der Straße in Höhe der Auffahrt zur B70 befand, näherte sich von links ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer. Dieser beabsichtigte, nach rechts auf die Auffahrt zur B70 abzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der Fahrer ohne anzuhalten bzw. ausreichend abzubremsen ab und übersah dabei die bevorrechtigte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 50-Jährige leicht verletzt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert wurde.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt in Richtung B70 fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 09:03

    POL-EL: Nordhorn - Brand im Mehrfamilienhaus - alle Bewohner unverletzt

    Nordhorn (ots) - Am gestrigen Abend gegen 18:40 Uhr kam es in der Straße "Am Strampel" in Nordhorn zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 64-jährige Bewohnerin beim Verlassen ihrer Wohnung eine Kerze auf einer Kommode brennen lassen. Das hierdurch entstandene Feuer löste einen installierten Rauchmelder aus, wodurch ein ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 08:49

    POL-EL: Schüttorf - Unfallflucht an der Königsberger Straße

    Schüttorf (ots) - Am Dienstag, 24. Februar 2026, kam es gegen 10:05 Uhr in der Königsberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Transporters mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk "BI" (Bielefeld) setzte rückwärts auf die Hofeinfahrt eines Grundstücks an der Hausnummer 17 zurück und touchierte dabei eine Mauer. An der Mauer entstand Sachschaden. Anschließend ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 08:43

    POL-EL: Nordhorn - Befestigungspfähle von Jungbäumen entwendet

    Nordhorn (ots) - Zwischen dem 15. und dem 18. Februar 2026 ist es in der Straße Maschweg zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter entwendeten von insgesamt sieben frisch eingepflanzten Jungbäumen die Befestigungspfähle. Insgesamt wurden 21 Pfähle gestohlen. Zudem wurden bei zwei Bäumen die Anbindungen des sogenannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren