POL-DN: Diebe erneut auf Friedhöfen unterwegs

Linnich (ots)

Zwischen Freitag (06.03.2026, 13:00 Uhr) und Dienstag (10.03.2026, 17:00 Uhr) waren bislang unbekannte Täter auf einem Friedhof in der Linderner Straße aktiv.

Im genannten Zeitraum gingen die Unbekannten insgesamt drei Gräber an. Erbeuten konnten sie eine Bronzestatue, eine Madonna-Statue sowie ein Kreuz aus Steingut, welches gewaltsam aus dessen Halterung gerissen wurde. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Linderner Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

