Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbrüche in Düren - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Zwei Wohnhäuser in der Karl-Arnold-Straße und der Alten Jülicher Straße gerieten am gestrigen Tag (11.03.2026) in das Visier von Einbrechern. In einem Fall konnten sie Schmuck erbeuten.

Bei der Rückkehr zu ihrem Wohnhaus erlebten die Geschädigten gestern Mittag eine unschöne Überraschung. Sie stellten eine eingeschlagene Scheibe fest und fanden die Wohnräume durchwühlt vor. Der Täter entwendete nach ersten Angaben Schmuck und eine geringe Menge Bargeld. Bei der Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei konnten Spuren gesichert werden. Zudem konnten Hinweise erlangt werden, dass sich die Tat gegen 11:20 Uhr ereignet haben könnte.

Bei einem weiteren Wohnungseinbruch in der Alten Jülicher Straße verschafften sich die Täter ebenfalls gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen. Im Wohnzimmer öffneten sie auf der Suche nach Diebesgut Schränke. Entwendet wurde nach aktuellem Stand der Ermittlungen nichts. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen 19:30 Uhr und 20:40 Uhr eingegrenzt werden. Auch an diesem Tatort sicherte die Kriminalpolizei Spuren.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld der Tatorte beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

