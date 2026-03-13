PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Unter Alkoholeinwirkung geparktes Fahrzeug gerammt

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Morgen auf der Dorfstraße kollidierte eine Pkw-Fahrerin mit einem geparkten Fahrzeug. Ursächlich dafür war die Alkoholisierung der Fahrerin.

Gegen 08:30 Uhr befuhr die 37-jährige Frau aus Langerwehe die Dorfstraße in Birkesdorf in Fahrtrichtung stadteinwärts. Im Verlauf der Straße kollidierte sie mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw einer 36-jährigen Frau aus Düren. Die Ursache für die Kollision konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort schnell klären. Die Unfallverusacherin wies deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,94 Promille. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Vor Freigabe der Unfallstelle musste die hinzugerufene Feuerwehr eine durch ausgelaufenes Motoröl entstandene Ölspur an der Unfallstelle beseitigen.

Gegen die Unfallverursacherin leiteten die eingesetzten Beamten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

