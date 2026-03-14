Polizei Düren

POL-DN: Hochwertiges Motorrad entwendet

Jülich (ots)

In der Nacht zu Samstag, 14.03.2026, meldete sich ein Anwohner der Victor- Gollancz- Straße aus Jülich bei der Polizeileitstelle in Düren und berichtete, dass er gegen 01:45 Uhr gehört habe, wie in der Nähe ein Motorrad lautstark gestartet wurde und anschließend in Richtung Ellbachstraße weggefahren wurde.

Sofort entsandte Streifenwagenbesatzungen stellten fest, dass eine Garage in der Victor- Golancz- Straße, welche von einigen anderen Garagen umgeben ist, offenstand. Nach ersten Ermittlungen stellte sich schnell heraus, dass ein in der Garage abgestelltes Motorrad entwendet worden war. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Bei dem entwendeten Motorrad hat es sich um eine BMW R1250 GS Adventure in den Farben weiß/ blau gehandelt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Motorrad die Kennzeichen JÜL-GS9 angebracht. Kräfte der Kriminalwache erschienen vor Ort und suchten nach Spuren.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Victor-Gollancz-Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Kraftrads geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02421/ 949-0 oder per Mail an poststelle.dueren@polizei.nrw.de bei der Polizei in Düren zu melden.

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