Polizei Düren

POL-DN: Kabeldiebstähle an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge - Die Polizei sucht Zeugen

Düren / Langerwehe / Heimbach (ots)

An verschiedenen Örtlichkeiten im Kreisgebiet Düren entwendeten Diebe Kabel von E-Ladesäulen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In der Nacht zu Montag (16.03.2026) stellte die Polizei zwischen 00:10 Uhr und 00:50 Uhr fest, dass insgesamt drei Ladesäulen in Düren und Langerwehe angegangen wurden. Somit fehlten die Kabel an Ladestationen in der Eifelstraße in Langerwehe sowie in der Malteserstraße und der Straße "Am Ellernbusch" in Düren.

Bereits im Zeitraum zwischen Dienstag (10.03.2026, 13:30 Uhr) und Sonntag (15.03.2026, 11:30 Uhr) gerieten Ladesäulen in der Hengebachstraße in Heimbach sowie im Heerweg und in der Straße "Fehlender Feld" in Düren in das Visier der Diebe. Auch hier wurden die Kabel gewaltsam von ihren Stationen entfernt und entwendet.

Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatörtlichkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

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