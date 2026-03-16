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Polizei Düren

POL-DN: Polizei Düren beteiligt sich an Auftakt der Motorradsaison in Heimbach

Heimbach (ots)

Mit einem Aktionstag in Heimbach ist am Sonntag (15. März 2026) offiziell die Motorradsaison 2026 eröffnet worden. Auch die Polizei Düren beteiligte sich als Partner der Initiative #sicherimStraßenverkehr an der Veranstaltung.

Gemeinsam mit Innenminister Herbert Reul und Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer sowie zahlreichen Netzwerkpartnern stand der Tag ganz im Zeichen von Verkehrssicherheit, gegenseitiger Rücksichtnahme und verantwortungsvollem Verhalten im Straßenverkehr.

Im Rahmen des Aktionstags informierten verschiedene Organisationen über sicheres Motorradfahren, technische Aspekte und Präventionsmöglichkeiten. Neben der Polizei waren unter anderem die Verkehrswacht, der ADAC, DEKRA, das Institut für Zweiradsicherheit, die Johanniter-Unfall-Hilfe sowie der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr vertreten. Besucherinnen und Besucher konnten sich an mehreren Ständen beraten lassen und wertvolle Tipps für einen sicheren Start in die neue Motorradsaison erhalten.

Innenminister Herbert Reul betonte die besonderen Risiken des Motorradfahrens und appellierte an die Fahrerinnen und Fahrer, verantwortungsbewusst unterwegs zu sein, geeignete Schutzkleidung zu tragen und auf gute Sichtbarkeit zu achten. Nach der Winterpause sei es zudem wichtig, sowohl sich selbst als auch das Motorrad wieder an den Straßenverkehr zu gewöhnen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden außerdem neue Organisationen offiziell in die Initiative #sicherimStraßenverkehr aufgenommen.

Der Kreis Düren und insbesondere die Eifel zählen zu den beliebtesten Regionen für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer in Nordrhein-Westfalen. Gerade deshalb setzt sich die Polizei gemeinsam mit ihren Partnern dafür ein, die Sicherheit auf den beliebten Strecken weiter zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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