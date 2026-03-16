POL-BOR: Schöppingen - Verkehrsunfall fordert zwei Schwerverletzte
Schöppingen (ots)
Unfallort: Schöppingen, Schöppinger Straße / Darfelder Damm;
Unfallzeit: 16.03.2026, 07.50 Uhr;
Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montagmorgen in Schöppingen. Eine 49-jährige Frau aus Rosendahl fuhr mit ihrem Pkw gegen 07.50 Uhr auf dem Darfelder Damm in Richtung Eggerode. An der Kreuzung Schöppinger Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 46-Jährigen, der mit seinem Auto in Richtung Rosendahl unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer schwere Verletzungen. Rettungskräfte versorgten die Unfallbeteiligten vor Ort und brachten sie in nahegelegene Krankenhäuser. Eine Fachfirma schleppte die stark beschädigten Fahrzeuge ab. Die eingesetzte Feuerwehr reinigte im Anschluss die Straße. Der Kreuzungsbereich war kurzfristig für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. (jh)
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