Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Geparkter Pkw am Fahrbahnrand beschädigt

Verursacher flüchtet

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Heiligenkamp;

Unfallzeit: 16.03.2026, zwischen 11.15 Uhr und 15.20 Uhr;

Einen geparkten Pkw beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Heek. Der weiße Toyota stand am Montag zwischen 11.15 Uhr und 15.20 Uhr am Fahrbahnrand am Heiligenkamp. Nach aktuellen Erkenntnissen streifte der Unfallverursacher den Wagen beim Vorbeifahren und verließ die Örtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell