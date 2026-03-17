Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ammeloe - Tödlicher Verkehrsunfall auf der K18

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden-Ammeloe, K18;

Unfallzeit: 17.03.2026, 14.40 Uhr;

Tödliche Verletzungen bei einem Verkehrsunfall erlitten ein 90-Jähriger am Montagnachmittag in Vreden-Ammeloe. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann mit seinem Pedelec auf dem abgesetzten Radweg entlang der K18 in Richtung Zwillbrock. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte er die Fahrbahn zu überqueren, um in eine gegenüberliegende Einmündung abzubiegen. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer fuhr zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls Richtung Zwillbrock. In Höhe der Einmündung kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Unfallbeteiligten. Bei dem Unfall erlitt der Pedelecfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K18 bis in die Abendstunden gesperrt. (jh)

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