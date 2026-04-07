Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Mit Streifenwagen kollidiert

Achern (ots)

Am Montagabend gegen 23 Uhr stellte eine Streifenbesatzung einen Rollerfahrer auf der Illenauer Straße in Fahrtrichtung Oberacherner Straße fahrend fest, der ohne eingeschaltete Fahrzeugbeleuchtung unterwegs war. Nachdem die Polizeistreife dem Fahrzeuglenker folgte und ihn einer Kontrolle unterziehen wollte, beschleunigte er trotz Aufforderung mittels "Stopp Polizei" Zeichen und bog in einen Verbindungsweg zum Tannenweg nach links ab. Die Streifenbesatzung konnte aufgrund von dort befindlichen Sperrpfosten zunächst nicht folgen, das Kleinkraftrad jedoch in unmittelbarer Nähe an der Kreuzung Pappelstraße/Allerheiligenstraße erkennen. Um sich erneut einer Kontrolle zu entziehen bog der Fahrer des Kleinkraftrads in die Straße "In den Matten" nach links ein. Der Streifenwagen überholte das Kraftrad mit eingeschaltetem Martinshorn und stellte sich quer zum Fahrbahnverlauf im Bereich der Kreuzung Plaukelmatte/In den Matten. Bei dem Versuch rechts am Funkstreifenwagen vorbeizufahren geriet der Fahrzeuglenker an eine dortige Borsteinkante, wurde nach links abgewiesen und kollidierte in Folge mit dem dort stehenden Streifenwagen. Nach der Kollision verlor er die Kontrolle über das Kraftrad und kam an einer Bordsteinkante zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Bei dem anschließenden Versuch sich fußläufig von der Unfallstelle zu entfernen konnte der erst 14-Jährige auf einem Gebäudedach im Julius-Hirsch-Platz aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Die Überprüfung des Fahrzeug ergab, dass es aktuell nicht zugelassen ist und somit keinen Versicherungsschutz hat. Der an dem Polizeiauto entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro beziffert. Der Schaden am Roller beträgt etwa 150 Euro. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Elternteil übergeben. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.

/ph

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