FW Beverungen: Jugendarbeit mit Perspektive: Jugendfeuerwehr Beverungen zwischen Rückblick und Neuanfang

Beverungen (ots)

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Beverungen wurde auf ein ereignisreiches und von Veränderungen geprägtes Jahr 2025 zurückgeblickt. Zum 31. Dezember 2025 bestand die Jugendfeuerwehr aus 22 Jugendlichen, darunter acht Mädchen und 14 Jungen aus Beverungen, Amelunxen, Drenke und Wehrden. Sie wurden von zwei Jugendwarten aus Beverungen sowie einem engagierten Betreuerteam aus dem Löschzug Beverungen und der Löschgruppe Amelunxen betreut.

Das Jahr begann traditionell mit der Weihnachtsbaumsammelaktion im Januar, bei der die Bürgerinnen und Bürger ihre ausgedienten Bäume gegen eine Spende für die Jugendfeuerwehr an verschiedenen Sammelstellen abgeben konnten. Eine bedeutende personelle Veränderung folgte zur Jahreshauptversammlung am 23. Januar: Der langjährige Jugendwart Mario Bönning legte sein Amt nieder. Bereits wenige Tage später wurde Sarah Zarnitz durch den Leiter der Feuerwehr, Sebastian Ewen, offiziell zur neuen Jugendwartin ernannt.

Im weiteren Jahresverlauf prägten zahlreiche Ausbildungsdienste, gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen das Dienstgeschehen. Dazu zählten unter anderem die Unterstützung beim Osterfeuer, bei dem die Jugendlichen gemeinsam mit Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs das Feuer vorbereiteten und aufbauten, sowie mehrere Termine im Rahmen des Beverunger Schützenfestes. Auch dort leistete die Jugendfeuerwehr wertvolle Unterstützung und erhielt für ihr Engagement eine Spende für kommende Veranstaltungen.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Zusammenarbeit innerhalb des Stadtgebiets. So trafen sich die Jugendfeuerwehren vom 12. bis 13. September zum gemeinsamen Berufsfeuerwehrtag in Beverungen. Rund 30 Jugendliche erlebten dabei einen realitätsnahen 24-Stunden-Dienst mit Übungen, gemeinsamer Verpflegung und Übernachtung im Feuerwehrgerätehaus. Aufgrund besonderer Rahmenbedingungen wurde zusätzlich eine Brandsicherheitswache eingerichtet.

Ein Höhepunkt des Jahres war im Oktober das Jubiläum "130 Jahre Jugendfeuerwehr im Stadtgebiet". Im Rahmen dessen fand auch die Abnahme der Jugendflamme der Stufen 2 und 3 statt. Die Jugendflamme der Stufe 1 konnte zuvor auf einem Dienstabend erworben werden. Hierbei waren Jannik Groppe, Annemarie Kaufmann, Mathis Weber und Finn Vogt erfolgreich. Die Stufe 2 absolvierten Felix Arnemann, Marit Brähler, Alexander Rikus und Mathis Weber. Annika Brähler erhielt die Jugendflamme der Stufe 3. Die Leistungsabnahmen unterstrichen den Ausbildungsstand und das Engagement der Jugendlichen eindrucksvoll.

Darüber hinaus beteiligte sich die Jugendfeuerwehr auf Einladung des Bürgermeisters am Volkstrauertag sowie an den Vorbereitungen für den Beverunger Sternenmarkt. Auch diese Einsätze verdeutlichten die enge Verbundenheit der Jugendfeuerwehr mit der örtlichen Gemeinschaft.

Zum Jahresbeginn 2026 konnten vier Mitglieder erfolgreich in die Einsatzabteilung übergeben werden. Den nächsten Schritt in ihrer Feuerwehrlaufbahn gingen Johanna Bönning, Josefine Berg und Ben Redeker in den Löschzug Beverungen sowie Michel Rahmel in die Löschgruppe Drenke. Als besondere Anerkennung erhielten alle Übergehenden ein persönliches Erinnerungsstück: Die Jugendwartin hatte für jede und jeden ein gerahmtes Foto aus dem Archiv ausgewählt, das sie bzw. ihn bei einem Übungsdienst zeigt. Die Bilder sollen an die Zeit in der Jugendfeuerwehr sowie an die dort erworbenen Erfahrungen und die entstandene Kameradschaft erinnern.

Gleichzeitig wechselten neun Jugendliche in die neu gegründete Jugendfeuerwehrgruppe in Amelunxen. Nach diesen Abgängen zählt die Jugendfeuerwehr Beverungen aktuell noch sechs Mitglieder. Vor diesem Hintergrund rückt die Mitgliederwerbung künftig verstärkt in den Fokus. Interessierte Kinder und Jugendliche haben derzeit gute Möglichkeiten, in die Jugendfeuerwehr einzutreten und Feuerwehrarbeit, Teamgeist und Gemeinschaft aus nächster Nähe kennenzulernen.

Interessierte Kinder und Jugendliche haben zudem zeitnah die Möglichkeit, die Jugendfeuerwehr Beverungen unverbindlich kennenzulernen. Der nächste Dienstabend findet am 19. Februar ab 18:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Beverungen, Dalhauser Straße 60, statt und befasst sich mit dem Thema "Erste Hilfe". Die vermittelten Grundlagen werden anschließend in der Praxis vertieft: 14 Tage später steht ein Besuch der Rettungswache in Beverungen auf dem Dienstplan. Dabei erhalten die Jugendlichen Einblicke in den Rettungsdienst und können die zuvor behandelten Inhalte wiederfinden.

Wenn der Bericht über das letzte Jahr der Jugendfeuerwehr Beverungen dein Interesse geweckt hat, die beiden Termine aber nicht passen, findest du auf www.feuerwehr-beverungen.de weitere Termine, bei denen du das erste Mal dabei sein kannst.

Zum Abschluss dankte die Jugendwartin ihrem Stellvertreter Kevin Schröder, dem gesamten Betreuerteam sowie allen Unterstützern für die engagierte Zusammenarbeit und den großen Einsatz im vergangenen Jahr.

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell