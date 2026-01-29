Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Gemeinsam stark: Löschgruppe Rothe zieht Bilanz des Jahres 2025

Beverungen (ots)

Zur Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Rothe konnte der Löschgruppenführer Marc Vössing in der Wartturmhalle insgesamt 26 Kameraden sowie den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Markus Knipping, begrüßen. Ein besonderer Gruß galt der Ehrenabteilung und dem neuen Mitglied Oscar Groppe. Unterbrandmeister Daniel Hartmann berichtete im Jahresrückblick von einem mit zehn Einsätzen ruhigen Jahr 2025. Markus Knipping gab mit dem Jahresbericht einen Überblick über Einsätze, Aktivitäten und Neuanschaffungen der gesamten Feuerwehr Beverungen. Anschließend konnte er zusammen mit Marc Vössing einige Ehrungen und Beförderungen vornehmen.

Beim alljährlichen Leistungsnachweis waren die Rother wieder sehr erfolgreich. So erhielten Bastian Dierkes und Linus Wulf für die dritte Teilnahme das Leistungsabzeichen in Silber. Für die 15. Teilnahme erhielt Jörg Dierkes das Leistungsabzeichen in Gold auf rotem Grund. Für die 25. Teilnahme erhielt Klaus Even das Leistungsabzeichen in Gold auf gelbem Grund. Des Weiteren erhielt Lukas Hilleke eine Bestellungsurkunde zum Atemschutzbeauftragten der Löschgruppe Rothe.

Im Anschluss an diese Ehrungen bedankte sich Marc Vössing bei Thomas Kröger. Dieser hatte sein Amt als 2. Kassierer nach 24 Jahren Vorstandsarbeit im vergangenen Jahr niedergelegt. Er war 18 Jahre lang stellvertretender Löschgruppenführer der Löschgruppe Rothe. Einen weiteren Dank sprach Marc Vössing Bernd Hilleke aus. Als sich niemand als Standartenbegleiter fand, übernahm er dieses Amt ohne zu zögern. Im vergangenen Jahr legte auch er sein Amt nieder. Beide erhielten von Marc Vössing ein kleines Präsent.

Zum Abschluss der Jahresdienstbesprechung dankte Löschgruppenführer Marc Vössing allen Kameraden für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell