FW Beverungen: Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Tietelsen

Feuerwehrfest im April 2026 wirft seine Schatten voraus

Beverungen (ots)

Zur diesjährigen Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Tietelsen begrüßte der Löschgruppenführer Ewald Güthoff den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Marius Ulrich, den Ehrenlöschgruppenführer der Tietelser Wehr, Josef Schröder, sowie die Kameraden der Einsatz- und Unterstützungsabteilung und der Alters- und Ehrenabteilung. Neu in die Löschgruppe aufgenommen wurden Silas Güthoff und Finn Kiene, die der Löschgruppenführer herzlich willkommen hieß.

Anschließend gedachte man der verstorbenen Kameraden, insbesondere dem im letzten Jahr im Alter von 88 Jahren verstorbenen Kameraden Gisbert Waldeyer sen. Im Jahresrückblick berichteten der Löschgruppenführer Ewald Güthoff und der stellvertretende Löschgruppenführer Tobias Saggel über insgesamt zehn Einsätze, zu denen die Tietelser Löschgruppe im vergangenen Jahr gerufen wurde. Im Detail waren es zwei Einsätze zur Brandbekämpfung - ein kleinerer Scheunenbrand und ein Flächenbrand -, drei technische Hilfeeinsätze und fünf Alarmierungen durch das Auslösen von Brandmeldeanlagen. Güthoff lobte die gut besuchten, regelmäßig stattfindenden Dienstabende, bei denen die Aus- und Weiterbildung entsprechend vertieft und umgesetzt werden konnte.

In seinem Jahresbericht für das Jahr 2025 berichtete der stellv. Leiter der Feuerwehr, Marius Ulrich, dass die Anzahl der Einsätze im Stadtgebiet mit 192 im Vergleich zu 225 im Jahr 2024 zwar etwas zurückgegangen sei, sich die Einzelalarmierungen mit 332 im Jahr 2025 aber weiterhin auf einem hohen Niveau befänden. Im Jahr 2024 gab es 373 Einzelalarmierungen. Des Weiteren berichtete er über die Anschaffungen, Veranstaltungen und Aktionen der Feuerwehr und der Löschgruppen im Stadtgebiet. So standen zu Beginn des letzten Jahres die neu angeschaffte Atemschutztechnik des Kreises Höxter und die Ausstattung der Löschgruppen der Stadt Beverungen im Fokus der Feuerwehr Beverungen. Zu den vielen weiteren Veranstaltungen zählten unter anderem die Leistungsnachweise in Willebadessen-Niesen und Höxter-Bosseborn, das Feuerwehrfest in Rothe, die Unterstützung der Feuerwehr Beverungen am "Blaulichttag", einer Übung angehender Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter des Rettungsdienstes aus der Stadt und dem Kreis Höxter, sowie das "Zirkeltraining der Feuerwehren im Dreiländereck", das im letzten Jahr durch die Feuerwehr Beverungen ausgerichtet wurde. Hierbei wurden neben der Brandbekämpfung auch zwei Übungsstationen mit dem Schwerpunkt der technischen Hilfe absolviert.

Anschließend nahm der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Marius Ulrich, noch einige Ehrungen und Beförderungen vor und händigte die Lehrgangs- und Teilnahmebescheinigungen an die Kameraden aus. So nahm die Löschgruppe Tietelsen im vergangenen Jahr mit zwei Gruppen erfolgreich am Leistungsnachweis in Niesen teil und erhielt dafür die entsprechenden Urkunden.

Für seine erste Teilnahme am Leistungsnachweis wurde Florian Derenthal das Leistungsabzeichen des Verbands der Feuerwehren in NRW in Bronze verliehen. Für ihre dreimalige Teilnahme erhielten Christian Schröder und Mike Wieners das Feuerwehrabzeichen in "Silber". Michael Menze erhielt für seine fünfmalige Teilnahme das Feuerwehrabzeichen in "Gold". Andreas Behler erhiel für seine fünfzehn Teilnahmen das Feuerwehrabzeichen in "Gold auf rotem Grund" und Sven Müller für seine fünfundzwanzig Teilnahmen das Feuerwehrabzeichen in "Gold 25".

Nach erfolgreichem Abschluss der Grundausbildung "Truppmann-Lehrgang Teil 1-4" wurden Florian Derenthal, Marvin und Nils Fischer, Lennard und Lukas Güthoff, Jonas Pietsch sowie Christian Schröder zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Marian Redlich absolvierte im letzten Jahr erfolgreich den Gruppenführerlehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster und wurde von Ulrich zum Brandmeister befördert sowie zum stellvertretenden Einheitsführer der Tietelser Wehr bestellt. Janek Güthoff und Michael Menze erhielten ihre Bestellungsurkunde als Atemschutzbeauftragte.

Anschließend wurden Florian Derenthal, Nils Fischer, Jonas Pietsch und Mike Wieners die Teilnahmebescheinigungen für ihre Teilnahme am Truppmannlehrgang Teil 3+4 ausgehändigt. Ebenso erhielten Florian Derenthal, Nils Fischer, Lukas Güthoff, Jonas Pietsch, Christian Schröder und Mike Wieners die Lehrgangsbescheinigungen für die erfolgreiche Teilnahme am Funk- und Kartenkunde-Lehrgang. Marian Redlich hat ebenfalls erfolgreich am Lehrgang für das ABC-Modul teilgenommen und hierfür die entsprechende Teilnahmebescheinigung erhalten.

Bereits im Januar 2025 wurden Frank Fischer und Sven Müller in einer feierlichen Stunde für 25 Jahre aktiven Dienst im Feuerschutz mit dem "Feuerwehrehrenzeichen des Landes NRW in Silber" ausgezeichnet. Ehrenlöschgruppenführer Josef Schröder sowie Josef Behler und Clemens Behler erhielten die Sonderauszeichnung des Verbands der Feuerwehren in NRW für ihre 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr.

Löschgruppenführer Ewald Güthoff informierte die Versammlung darüber, dass die Vorbereitungen für das Feuerwehrfest am 25. und 26. April 2026 laufen. So wird am Samstag ein kurzer Umzug mit Festansprache stattfinden und im Anschluss die "Blaulichtparty" in der Grundberghalle mit der "FUN Band" aus Dalhausen. Am Sonntag findet zum Auftakt in der St.-Bartholomäus-Kirche die Festmesse statt, im Anschluss gibt es in der Grundberghalle den traditionellen Frühschoppen mit Blasmusik. Den Ausklang des Fests bildet dann Kaffee und Kuchen.

Güthoff gab außerdem bekannt, dass sich die Löschgruppe für die Ausrichtung des Leistungsnachweises für den Nordkreis im Jahr 2027 beworben habe. Dies sei ein würdiger Anlass zum 90-jährigen Jubiläum der Löschgruppe, da das Feuerwehrfest aus terminlichen Gründen bereits in diesem Jahr gefeiert wird. Hierzu lädt die Löschgruppe alle herzlich ein.

