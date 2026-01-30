Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht
Nordhorn (ots)
Am Mittwoch kam es in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr auf dem Hohenkörbener Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.
