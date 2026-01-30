Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Anhänger von Firmengelände entwendet

Uelsen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 25.01.2026, 23:00 Uhr, und Montag, 26.01.2026, 04:00 Uhr, kam es auf einem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße in Uelsen zu einem Diebstahl.

Beim Beseitigen von Schnee auf dem Betriebsgelände stellte ein Mitarbeiter fest, dass ein Zaun beschädigt worden war. Zudem fehlte ein auf dem Gelände abgestellter Anhänger der Marke "Blyss Adam".

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Robert-Bosch-Straße gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Anhängers geben können, sich bei der Polizei Uelsen unter der Telefonnummer 05942 / 92215-0 zu melden.

