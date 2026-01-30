POL-EL: Uelsen - Anhänger von Firmengelände entwendet

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Uelsen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 25.01.2026, 23:00 Uhr, und Montag, 26.01.2026, 04:00 Uhr, kam es auf einem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße in Uelsen zu einem Diebstahl.

Beim Beseitigen von Schnee auf dem Betriebsgelände stellte ein Mitarbeiter fest, dass ein Zaun beschädigt worden war. Zudem fehlte ein auf dem Gelände abgestellter Anhänger der Marke "Blyss Adam".

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Robert-Bosch-Straße gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Anhängers geben können, sich bei der Polizei Uelsen unter der Telefonnummer 05942 / 92215-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

