Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in unbewohntes Wohnhaus an der Lindenstraße

Werlte (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 20.01.2026, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 29.01.2026, 15:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus an der Lindenstraße in Werlte.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Schränke durchwühlt. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Auch die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Lindenstraße gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

