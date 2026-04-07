Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Kleinkind von Mofa-Roller erfasst, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Montagabend mit einem unversicherten Mofa-Roller den Fuß- und Radweg entlang der Murg in nördliche Richtung. Gegen 19 Uhr soll der Unbekannte auf Höhe eines Firmenparkplatzes ein 2-jähriges Kind erfasst haben, welches dabei zu Fall kam und sich verletzte. Anschließend entfernte sich der Mofa-Fahrer mit seinem Sozius von der Unfallstelle ohne sich um die Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Während der Flucht stellte sich ihnen ein Passant in den Weg, wodurch sie nach rechts in eine angrenzende Böschung abkamen. Von dort aus flüchteten die beiden Unbekannten zu Fuß weiter. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallflüchtigen geben können, werden unter der Rufnummer 07221 680-460 um Kontaktaufnahme mit den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden gebeten.

/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell