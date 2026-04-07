PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Kleinkind von Mofa-Roller erfasst, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Montagabend mit einem unversicherten Mofa-Roller den Fuß- und Radweg entlang der Murg in nördliche Richtung. Gegen 19 Uhr soll der Unbekannte auf Höhe eines Firmenparkplatzes ein 2-jähriges Kind erfasst haben, welches dabei zu Fall kam und sich verletzte. Anschließend entfernte sich der Mofa-Fahrer mit seinem Sozius von der Unfallstelle ohne sich um die Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Während der Flucht stellte sich ihnen ein Passant in den Weg, wodurch sie nach rechts in eine angrenzende Böschung abkamen. Von dort aus flüchteten die beiden Unbekannten zu Fuß weiter. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallflüchtigen geben können, werden unter der Rufnummer 07221 680-460 um Kontaktaufnahme mit den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden gebeten.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 11:40

    POL-OG: Renchen, A5 - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

    Renchen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Autobahn zwischen Appenweier und Achern. Ein 32-jähriger VW-Fahrer befuhr den mittleren Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe, als er gegen 1 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf die rechte Fahrbahn geriet und dadurch mit dem Heck eines weiteren ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:15

    POL-OG: Rastatt - Falsche Polizeibeamte

    Rastatt (ots) - Gleich mehrere sogenannter "Schockanrufe" gingen am Montag von 9 Uhr bis 23 Uhr bei Bewohnern im Bereich Rastatt ein. Bei drei der lebensälteren Betroffenen erlangten die Täter größere Summen an Bargeld. Gegen 10 Uhr wurde einem Rentner telefonisch gemeldet, dass eine Familienangehörige im Ausland einen schweren Verkehrsunfall hatte und sie nun einen fünfstelligen Betrag an Bargeld benötige. Nachdem ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:13

    POL-OG: Achern - Mit Streifenwagen kollidiert

    Achern (ots) - Am Montagabend gegen 23 Uhr stellte eine Streifenbesatzung einen Rollerfahrer auf der Illenauer Straße in Fahrtrichtung Oberacherner Straße fahrend fest, der ohne eingeschaltete Fahrzeugbeleuchtung unterwegs war. Nachdem die Polizeistreife dem Fahrzeuglenker folgte und ihn einer Kontrolle unterziehen wollte, beschleunigte er trotz Aufforderung mittels "Stopp Polizei" Zeichen und bog in einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren