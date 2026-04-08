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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Alkoholisierter Randalierer

Rastatt (ots)

Ein 35-jähriger Mann sorgte am Dienstagnachmittag mit seinem Verhalten für einen Polizeieinsatz in der Münchfeldstraße. Der Mittdreißiger soll gegen 14:45 Uhr randaliert, sich vor einer Frau entblößt und an seinem Glied manipuliert haben. Kurz darauf konnte er von den Beamten des Polizeireviers Rastatt vorläufig festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von über zwei Promille ans Licht. Zudem konnten die Polizisten eine Kleinmenge an Amphetamin sicherstellen.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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