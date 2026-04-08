Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Fahren unter Alkoholeinfluss

Gernsbach (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:50 Uhr wurde der Polizei eine Autofahrerin gemeldet, die ihr Fahrzeug mitten auf einer Straße östlich des Zentrums von Gernsbach anhielt und im Halteverbot stehen blieb. Anschließend habe sie sich mit schwankendem Gang in ein nahegelegenes Mehrfamilienhaus begeben. Kurze Zeit später soll die Frau aus dem Haus zurück gekommen sein und den Wagen am Straßenrand im Halteverbot abtgestellt haben. Eine Polizeistreife konnte die über 30-Jährige an der Örtlichkeit antreffen und Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten und eine Blutentnahme angeordnet. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet die Frau eine Anzeige.

/ph

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