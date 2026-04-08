PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Fahren unter Alkoholeinfluss

Gernsbach (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:50 Uhr wurde der Polizei eine Autofahrerin gemeldet, die ihr Fahrzeug mitten auf einer Straße östlich des Zentrums von Gernsbach anhielt und im Halteverbot stehen blieb. Anschließend habe sie sich mit schwankendem Gang in ein nahegelegenes Mehrfamilienhaus begeben. Kurze Zeit später soll die Frau aus dem Haus zurück gekommen sein und den Wagen am Straßenrand im Halteverbot abtgestellt haben. Eine Polizeistreife konnte die über 30-Jährige an der Örtlichkeit antreffen und Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten und eine Blutentnahme angeordnet. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet die Frau eine Anzeige.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 10:29

    POL-OG: Achern - Zwei Einbrüche, Hinweise erbeten

    Achern (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Achern gleich zu zwei Einbrüchen. Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zwischen 2:30 Uhr und 2:40 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte durch Einschlagen einer Glasscheibe Zutritt zu einer Lebensmittelfiliale in der Oberacherner Straße. Aus dem Innern entwendeten die Einbrecher mehrere Stangen und ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 10:28

    POL-OG: Rastatt - Alkoholisierter Randalierer

    Rastatt (ots) - Ein 35-jähriger Mann sorgte am Dienstagnachmittag mit seinem Verhalten für einen Polizeieinsatz in der Münchfeldstraße. Der Mittdreißiger soll gegen 14:45 Uhr randaliert, sich vor einer Frau entblößt und an seinem Glied manipuliert haben. Kurz darauf konnte er von den Beamten des Polizeireviers Rastatt vorläufig festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von über zwei Promille ans ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 13:23

    POL-OG: Mühlenbach, L107 - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Mühlenbach (ots) - Zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr auf der L107 zwischen Oberprechtal und Gutach. Eine PKW-Fahrerin befuhr die L107 von Oberprechtal kommend in Richtung Gutach, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach dem Parkplatz "Landwassereck" in den Gegenverkehr geriet und mit einem auf der Gegenfahrbahn fahrenden Skoda kollidierte. Der Fahrer und die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren