Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Stuttgart - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (11.03.2026) in Mehrfamilienhäuser an der Engelbergstraße und an der Lindenspürstraße eingebrochen. In der Engelbergstraße hebelten die Täter zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnzimmer. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld. In der Lindenspürstraße gelangten die Täter zwischen 08:00 Uhr und 22:00 Uhr durch Aufhebeln der Wohnungstüre in die Wohnung und entwendeten hochwertigen Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

