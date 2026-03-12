Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Stuttgart - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (11.03.2026) in Mehrfamilienhäuser an der Engelbergstraße und an der Lindenspürstraße eingebrochen. In der Engelbergstraße hebelten die Täter zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnzimmer. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld. In der Lindenspürstraße gelangten die Täter zwischen 08:00 Uhr und 22:00 Uhr durch Aufhebeln der Wohnungstüre in die Wohnung und entwendeten hochwertigen Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

