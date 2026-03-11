PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei geben bekannt: Festnahme nach Rauschgifthandel - Haftrichtervorführung

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (06.03.2026) nach einem Rauschgifthandel im Leonhardsviertel drei Tatverdächtige festgenommen. Eine 23-jährige und ein 33-jährige Bulgare sowie ein 33-jähriger irakischer Tatverdächtigter verkauften an einen zivilen Polizeibeamten Rauschgift im Wert von 120 Euro. Die Beamten nahmen alle Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen. Sie wurden am Samstag (07.03.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

